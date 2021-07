Riforma del processo penale, si passa a un approccio più liberaldemocratico (Di venerdì 9 luglio 2021) Con il voto unanime di ieri sera sulla Riforma della giustizia penale, il governo ha superato uno degli ostacoli più insidiosi che aveva davanti a sé. Per rendersene adeguatamente conto, bisogna ricordare che il testo approvato dal Consiglio dei Ministri modifica radicalmente – soprattutto dal punto di vista culturale – la proposta formulata dal governo Conte 2, rivendicata in particolare dall’allora ministro Bonafede come simbolo dell’azione politica del Movimento 5 Stelle. A seguito del via libera di ieri sera, si passa infatti da un approccio pan-penalista, ed estremamente giustizialista, a una visione in buona parte ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Con il voto unanime di ieri sera sulladella giustizia, il governo ha superato uno degli ostacoli più insidiosi che aveva davanti a sé. Per rendersene adeguatamente conto, bisogna ricordare che il testo approvato dal Consiglio dei Ministri modifica radicalmente – soprattutto dal punto di vista culturale – la proposta formulata dal governo Conte 2, rivendicata in particolare dall’allora ministro Bonafede come simbolo dell’azione politica del Movimento 5 Stelle. A seguito del via libera di ieri sera, siinfatti da unpan-penalista, ed estremamente giustizialista, a una visione in buona parte ...

