Rapporto di sostenibilità IGT Lottery, impegno sociale e per l’ambiente (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – IGT Lottery, leader italiano nel settore delle lotterie, pubblica il Rapporto di sostenibilità 2020. Il Rapporto, che delinea la migliore performance ambientale, sociale e di governance (ESG) dell’azienda degli ultimi anni, ne racconta l’impegno nella creazione di valore nei territori che ospitano il suo business e il concretizzarsi della sua Politica di sostenibilità.IGT Lottery gestisce le concessioni di tutte le lotterie italiane e la sua sede di Roma ospita la governance di tutte le attività del mercato globale delle lotterie per il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – IGT, leader italiano nel settore delle lotterie, pubblica ildi2020. Il, che delinea la migliore performance ambientale,e di governance (ESG) dell’azienda degli ultimi anni, ne racconta l’nella creazione di valore nei territori che ospitano il suo business e il concretizzarsi della sua Politica di.IGTgestisce le concessioni di tutte le lotterie italiane e la sua sede di Roma ospita la governance di tutte le attività del mercato globale delle lotterie per il ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Rapporto di sostenibilità IGT Lottery, impegno sociale e per l’ambiente - - nestquotidiano : Rapporto di sostenibilità IGT Lottery, impegno sociale e per l’ambiente - ItaliaNotizie24 : Rapporto di sostenibilità IGT Lottery, impegno sociale e per l’ambiente - Tele_Nicosia : Rapporto di sostenibilità IGT Lottery, impegno sociale e per l’ambiente - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rapporto di sostenibilità IGT Lottery, impegno sociale e per l’ambiente - -