Paleari | il Benevento prova il sorpasso sulla Ternana

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Albertopiace al, è un dato di fatto. L’estremo difensore in forza al Genoa è il prescelto di Pasquale Foggia per difendere i pali della Strega il prossimo anno. I giallorossi, però, non hanno ancora potuto affondare il colpo per due motivi. Il primo è stato risolto dal Consiglio Federale che ha appurato l’iscrizione della Salernitana in serie A, condannando di fatto i sanniti al torneo cadetto (anche se resta in piedi la possibilità di presentare eventuale ricorso). Il secondo, invece, è legato a Lorenzo Montipò. Bisognerà prima trovare una nuova sistemazione al portiere di Novara, ...

In uscita,è richiesto dale dalla Ternana.Seguito da diversi club di Serie B, tra cui, Perugia e Crotone,sembra aver espresso la propria preferenza per i rossoverdi. Ciò, tuttavia, non significa che la trattativa sia già ...In attacco, il Grifone dovrebbe chiudere a giorni con la Dinamo Kiev per Supryaga: operazione da 10 milioni sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In uscita, Paleari è richiesto dal ...Si riparte. "Scatta il nuovo Benevento di Caserta", titola in taglio centrale Il Sannio Quotidiano in edicola oggi. "Oggi il.