Miopia dei bambini, Troiano: "Fate riposare gli occhi dei vostri figli"

In occasione dell'appuntamento annuale SOI, ecco le raccomandazioni (e le preoccupazioni) dello specialista su come affrontare la pausa estiva MILANO – È finita la scuola ed è finita anche la permanenza obbligata davanti allo schermo per milioni di ragazzi a causa della DAD. "Faccio un appello a tutti i genitori perché si attrezzino a proporre nuove attività all'aperto per distrarre i propri figli dall'uso di dispositivi elettronici. Riprendere le buone e semplici abitudini lontane da uno schermo è sicuramente un buon esercizio – interviene Pasquale Troiano, Direttore Oculistica Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia" di Erba –

