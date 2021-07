Lo show di Giannis | la freddezza di Booker | riguarda gara - 2 delle Finals

(Di venerdì 9 luglio 2021) I Phoenix Suns battono i Milwaukee Bucks per 118 - 108 in- 2, portandosi così sul 2 - 0 nella serie di finale: guarda gli highlights

I Phoenix Suns battono i Milwaukee Bucks per 118 - 108 in Gara - 2, portandosi così sul 2 - 0 nella serie di finale: guarda gli highlightspositivo ? Alla fineha giocato lanciando messaggi incoraggianti e mostrando una sorprendente condizione fisica. CP3 non ha fatto sconti e gara - 1 si è trasformata nel Chris Paul, i ...Il greco realizza il best in carriera (42 punti E 12 rimbalzi) ma i Suns si impongono 118-108 e si portano sul 2-0.Non basta un Antetokounmpo assolutamente spaziale e a tratti perfino commuovente a Milwaukee. Il greco riceve troppo poco supporto a livello offensivo dalla coppia Middleton-Holiday, i Bucks così devo ...