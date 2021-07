Le 5 leggende metropolitane più inquietanti dei videogiochi

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lesono bellissime. Anche se ci terrorizzano, sono incredibilmente creative. Agli alligatori nelle fogne e Bloody Mary si aggiungono i, che in quanto a storienon scherzano. E non parliamo solo deihorror che, lo sappiamo benissimo, sono capaci di farci passare notti insonni con personaggi o luoghi spaventosi. Ma anche di storie che si tramandano da anni nella comunità degli appassionati e, come tutte le, partono da uno spunto verosimile per poi sfociare nella fiction più assurda. Conoscete ...

Advertising

uomosumaiale : @ildeltadivenere SONO LEGGENDE METROPOLITANE - ladyrosmarino : RT @Terra_Pianeta: Sono talmente vecchia che ricordo quando le fake news si chiamavano leggende metropolitane e difficilmente qualcuno le p… - tifoso_perfetto : @gobboso23 @andrea_82b15 @leleadani Ripassati la storia e ci resterai male. Ma le leggende metropolitane sono diffi… - bchiappalone : RT @Terra_Pianeta: Sono talmente vecchia che ricordo quando le fake news si chiamavano leggende metropolitane e difficilmente qualcuno le p… - chiara_valerio : @andreatarabbia assolutamente sì è anche romanzo di costantinopoli, e sue traduzioni e cura di flegonte di tralle e… -

Ultime Notizie dalla rete : leggende metropolitane

GQ Italia

Albino Luciani, contrariamente allecircolate sulla sua morte, venne eletto che era già malato. Secondo il cardinale Jacques Martin, infatti 'il mistero della sua elezione' era ...Domanda: Lecome la USS Eldridge significano qualcosa? Nel primo episodio di Loki abbiamo scoperto che il famoso dirottatore di aerei degli anni '70, D. B. Cooper, era in ...It's all fun and games (anzi videogames) finché non viene fuori qualche storia che fa paura. Leggende metropolitane che raccontano di giochi che si cancellano da soli o che controllano la nostra mente ...Deodorante migliore: profumato o inodore, con o senza alcol, roll on, spray o crema. I consigli degli esperti per ogni tipo di pelle.