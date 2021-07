La Rai opziona una big per l’anno prossimo | la delusione di Stefano De Martino

Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 luglio 2021) L’estate, si sa, è periodo di campagna acquisti, ma non solo in campo calcistico: anche in televisione c’è un “mercato” fiorente.De(screenshot instagram)In questo caso, gli occhi di mamma Rai si sono puntati su Chiara Ferragni. L’influencer e moglie di Fedez sta vivendo un momento magico. Oltre alla nascita della secondogenita Vittoria anche la carriera della bella milanese vola alto. A sentire il settimanale Oggi, infatti, l’azienda di viale Mazzini punterebbe su di lei per la conduzione della prossima edizione dell’Eurovision, in coppia con un altro “pezzo grosso” della televisione.De...