Inghilterra, premi Euro 2020 devoluti al servizio sanitario (Di venerdì 9 luglio 2021) Il calcio inglese non vuole dimenticarsi degli operatori sanitari. Come riporta il Times, la Nazionale dei Tre Leoni donerà il proprio premio di Euro 2020 al servizio sanitario nazionale inglese (NHS). La decisione si aggiunge agli sforzi della raccolta fondi lanciata da Jordan Henderson, capitano del Liverpool, all’inizio della pandemia. L’Inghilterra affronterà l’Italia nella finale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) Il calcio inglese non vuole dimenticarsi degli operatori sanitari. Come riporta il Times, la Nazionale dei Tre Leoni donerà il proprioo dialnazionale inglese (NHS). La decisione si aggiunge agli sforzi della raccolta fondi lanciata da Jordan Henderson, capitano del Liverpool, all’inizio della pandemia. L’affronterà l’Italia nella finale L'articolo

