Il rider aggredito a Cagliari è stato invitato dal sindaco per un confronto in Comune (Di venerdì 9 luglio 2021) Calci e spintoni fino a farlo cadere a terra. Un video diventato virale in pochissimo tempo, che racconta come questa categoria di lavoratori si ritrovi a dover fare i conti anche con la cattiveria gratuita dei passanti. Un’aggressione insensata e violenta che non deve essere dimenticata dalle istituzioni Com’era prevedibile, non accennano per il momento L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 luglio 2021) Calci e spintoni fino a farlo cadere a terra. Un video diventato virale in pochissimo tempo, che racconta come questa categoria di lavoratori si ritrovi a dover fare i conti anche con la cattiveria gratuita dei passanti. Un’aggressione insensata e violenta che non deve essere dimenticata dalle istituzioni Com’era prevedibile, non accennano per il momento L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : Al termine della partita Italia-Spagna, a Cagliari un rider è stato accerchiato da decine di giovanissimi che si tr… - mdimagritt : RT @Zbarskij: Un plastico esempio del perché si può essere irrimediabilmente trozkisti, ma poi la vita reclama quella dose di stalinismo mi… - loop_us : RT @iacopo_melio: Abbiamo il dovere di indignarci, di prendere posizione, di dire che non è vero che “il pallone”, in Italia, è intoccabile… - 8foctdr67 : RT @Agenzia_Ansa: Al termine della partita Italia-Spagna, a Cagliari un rider è stato accerchiato da decine di giovanissimi che si trovavan… - Staticocinetico : RT @iacopo_melio: Abbiamo il dovere di indignarci, di prendere posizione, di dire che non è vero che “il pallone”, in Italia, è intoccabile… -