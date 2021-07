Idee per arredare una casa di 70 metri quadrati (Di venerdì 9 luglio 2021) Situata nel West Hollywood, a pochi passi dai ristoranti e di club alla moda, questo appartamento è stata una vera e propria sfida per la designer Stefani Stein. Un esempio di come per sfruttare al massimo 70 metri quadrati senza rinunciare al design ricercato. «Il brief iniziale era uno spazio minimale ma invitante. – racconta Stefani Stein- Gli accenti potevano essere neutri o terrosi e il cliente voleva assolutamente un divano in pelle. Hanno adorato l’idea della carta da parati, che è uno degli elementi che preferisco. A causa delle tempistiche ristrette non abbiamo avuto il tempo di creare mobili personalizzati così mi sono dedicata alla ricerca ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Situata nel West Hollywood, a pochi passi dai ristoranti e di club alla moda, questo appartamento è stata una vera e propria sfida per la designer Stefani Stein. Un esempio di come per sfruttare al massimo 70senza rinunciare al design ricercato. «Il brief iniziale era uno spazio minimale ma invitante. – racconta Stefani Stein- Gli accenti potevano essere neutri o terrosi e il cliente voleva assolutamente un divano in pelle. Hanno adorato l’idea della carta da parati, che è uno degli elementi che preferisco. A causa delle tempistiche ristrette non abbiamo avuto il tempo di creare mobili personalizzati così mi sono dedicata alla ricerca ...

