Huawei Watch GT2 | smartwatch dalla grande autonomia in offerta sul Web

(Di venerdì 9 luglio 2021)GT2 è uno smartin grado di abbinare l’eleganza delle forme con le funzionalità più avanzate e un’notevole. Su Amazon lo troviamo con uno sconto del 48% che porta il prezzo dagli originali 229 euro a 119,90 euro. Per chi preferisce comprare altrove, lo smartè proposto a un prezzo leggermente superiore su Euronics (138,49 euro). Su Unieuro infine è proposto a 149,90 euro. Lo smartdel produttore cinese è dotato di una cassa da 46 mm con spessore di 9,2 mm e un design classico e minimalista, adatto a tutti gli stili, anche grazie all’elevata ...

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Watch

