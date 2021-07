FIFA 22 | la presentazione ha una data! Svelata la cover star

(Di venerdì 9 luglio 2021)22 sarà rivelato ufficialmente questo fine settimana, e la conferma arriva proprio da EA Sports. La simulazione annuale di calcio debutterà su YouTube alle 17:30 l'11 luglio, poche ore prima che l'Italia affronti l'Inghilterra nella finale di Euro 2020. Un grande giorno per gli appassionati di calcio, quindi. E forse, senza alcuna sorpresa, la copertina di quest'anno vedrà ancora una volta l'attaccante della Francia e del PSG Kylian Mbappé. Il giovane francese è ancora ampiamente considerato uno dei migliori calciatori del pianeta, nonostante il suo rigore fallito contro la Svizzera nei suddetti Europei. Mbappé ha fatto il suo debutto in copertina in ...

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la stella che sarà al centro della copertina di FIFA 22, e cioè un grande campione del calcio mondiale. Toccherà ancora una volta a Kylian Mbappé, come lo scorso anno. Electronic Arts fissa la data e l'orario del Reveal Trailer ufficiale di FIFA 22, il prossimo capitolo del simulatore calcistico. Tramite un annuncio sui social abbiamo finalmente una data per la presentazione ufficiale di FIFA 22, con tanto di cover star con un volto noto.