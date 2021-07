Docenti di sostegno | approvato emendamento | 11 mila assunzioni

(Di venerdì 9 luglio 2021) Novità per quanto riguarda la Scuola. Unal Dl Sostegni bisin commissione Bilancio alla Camera prevedea tempo determinato, fino al 30 dicembre 2021, die personale amministrativo tecnico nelle scuole. Per gli insegnati e personale Ata che si dovranno dedicare al supporto dei ragazzi ci sono 400 milioni. In particolare è prevista l'assunzione di circa 11.000dia tempo determinato.“Una norma che inciderà sulla vita di migliaia di alunni con disabilità” “È difficile esprimere la sensazione di soddisfazione per una norma che inciderà ...

Quando posso richiedere il trasferimento su posto comune?" Ititolari suldevono obbligatoriamente rimanere cinque anni su questa tipologia di posto e, in assenza di altri vincoli ...tweet "È stato approvato in commissione Bilancio un emendamento a mia prima firma che consentirà, nel prossimo anno scolastico, di assumere circa 11.000dia tempo determinato. Dopo l'anno di prova e la relativa valutazione finale, questipotranno essere assunti a tempo indeterminato". Così Vittoria Casa, presidente ..."Intanto - continua - procediamo con misure aggiuntive per l'assunzione a tempo indeterminato più celeri sui 112mila posti disponibili per l'anno 2021/2022 graz ...“A due mesi dall’inizio dell’anno scolastico sono ancora drammaticamente insufficienti gli insegnanti di sostegno per i 268mila studenti con disabilità ...