Covid, il focolaio tra i giovani dopo la vacanza in Puglia: contagi in almeno tre Regioni e più di 40 persone in isolamento (Di venerdì 9 luglio 2021) Dieci giorni in Puglia con ragazzi dai 16 ai 19 anni provenienti da tutta Italia. L’offerta di viaggio di ScuolaZoo a cui hanno partecipato più di 400 giovani si è trasformata in uno dei più importanti cluster di contagi da Covid-19 degli ultimi mesi: 34 giovani positivi provenienti da tutto il Paese e 47 contatti stretti attualmente messi in quarantena. Numeri al ribasso considerando l’attività di contact tracing a cui il ministero della Salute sta tuttora lavorando, con 400 tamponi già effettuati. Le Regioni che risultano più interessate dalla diffusione dei contagi ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) Dieci giorni incon ragazzi dai 16 ai 19 anni provenienti da tutta Italia. L’offerta di viaggio di ScuolaZoo a cui hanno partecipato più di 400si è trasformata in uno dei più importanti cluster dida-19 degli ultimi mesi: 34positivi provenienti da tutto il Paese e 47 contatti stretti attualmente messi in quarantena. Numeri al ribasso considerando l’attività di contact tracing a cui il ministero della Salute sta tuttora lavorando, con 400 tamponi già effettuati. Leche risultano più interessate dalla diffusione dei...

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - Corriere : Contagi a catena e 40 in isolamento: il focolaio tra i giovani dopo le vacanze in Puglia - ElioLannutti : Covid, focolaio tra giovani in vacanza a Manfredonia. Ministero Salute scende in campo per tracciamento, coinvolte… - fisco24_info : Covid, focolaio in Puglia: 34 giovani contagiati dopo vacanza: I ragazzi rientrati da un periodo di soggiorno a Man… -