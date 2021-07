Cori razzisti a Euro 2020, Uefa punisce Ungheria: 3 gare a porte chiuse (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Ungheria dovrà giocare tre partite a porte chiuse, oltre a pagare una multa di 100mila Euro per 'comportamenti discriminatori dei propri tifosi'. La Uefa ha deciso di punire così i comportamenti dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) L'dovrà giocare tre partite a, oltre a pauna multa di 100milaper 'comportamenti discriminatori dei propri tifosi'. Laha deciso di punire così i comportamenti dei ...

Advertising

Corriere : Europei, l’Ungheria punita per i cori razzisti e omofobi: multa e tre gare a porte chiuse - rtl1025 : ?? L'#Ungheria dovrà giocare tre partite a porte chiuse, oltre a pagare una multa di 100mila euro per 'comportamenti… - laziopress : Cori razzisti a Euro 2020, l’Uefa punisce l’Ungheria - Dorian221190 : RT @Corriere: Europei, l’Ungheria punita per i cori razzisti e omofobi: multa e tre gare a porte chiuse - susanghazvi : RT @Corriere: Europei, l’Ungheria punita per i cori razzisti e omofobi: multa e tre gare a porte chiuse -