Ceferin: “Italia e Inghilterra la squadre migliori di Euro 2020” (Di venerdì 9 luglio 2021) Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC riguardo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Di seguito le sue parole: “Italia-Inghilterra credo sia la finale giusta perché a giocarla saranno le due squadre migliori. L’Inghilterra ha giocato come una volta faceva l’Italia, mentre gli azzurri hanno attaccato con intensità ed hanno giocato a viso aperto. Molti Italiani vivono a Londra e sarà una grande atmosfera e una grande chiusura per ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Aleksander, presidente della Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC riguardo la finale ditra. Di seguito le sue parole: “credo sia la finale giusta perché a giocarla saranno le due. L’ha giocato come una volta faceva l’, mentre gli azzurri hanno attaccato con intensità ed hanno giocato a viso aperto. Moltini vivono a Londra e sarà una grande atmosfera e una grande chiusura per ...

