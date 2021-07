Bentornato Mourinho, che lo show (mediatico) abbia inizio (Di venerdì 9 luglio 2021) Fedele al suo stile, Mourinho si è presentato alla Roma dimostrando di essere ancora un numero uno a livello mediatico: lo sarà anche sul campo? Dal pianto di Madrid al sorriso di Roma, José Mourinho ha ritrovato il calcio italiano a distanza di 11 anni. Correva infatti la magica notte del 22 maggio 2010, quella dello storico Triplete con l’Inter che però coincise con il momento dell’addio. Nel giorno della conferenza stampa di presentazione della sua nuova avventura professionale, lo Special One ha immediatamente ricordato a tutti di che pasta è fatto. Tredici anni fa esordì a Milano con un iconico “Non sono pirla” ad anticipare un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Fedele al suo stile,si è presentato alla Roma dimostrando di essere ancora un numero uno a livello: lo sarà anche sul campo? Dal pianto di Madrid al sorriso di Roma, Joséha ritrovato il calcio italiano a distanza di 11 anni. Correva infatti la magica notte del 22 maggio 2010, quella dello storico Triplete con l’Inter che però coincise con il momento dell’addio. Nel giorno della conferenza stampa di presentazione della sua nuova avventura professionale, lo Special One ha immediatamente ricordato a tutti di che pasta è fatto. Tredici anni fa esordì a Milano con un iconico “Non sono pirla” ad anticipare un ...

Maurizio Sarri: "Alla Juve scudetto scontato e non festeggiato. Con Pirlo hanno festeggiato il quarto posto" ...scelgono allenatori sicuri Come allenatore della Lazio vivrà un derby affascinante con Mourinho

Petkovic e Xhaka, derby nel tempo In ogni caso benvenuti a Roma, (o bentornato, se parliamo di Petkovic) all'Olimpico. Uno, il ct, ... Xhaka ha la stima di Mourinho, che lo ha scelto come prossima guida della sua Roma.

