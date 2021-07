Auto in fiamme per cause accidentali, paura per madre e figlia (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti – Momenti di spavento per due donne, madre e figlia, a bordo di una Opel Astra che, per cause accidentali, ma riconducibili, con tutta probabilità, alle temperature roventi, è stata avvolta dalle fiamme nella parte anteriore. Immediato lo stop alla corsa, l’Auto stava procedendo lungo una provinciale in contrada leccata, nel territorio di San Marco dei Cavoti, e l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessun problema per le due donne. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti – Momenti di spavento per due donne,, a bordo di una Opel Astra che, per, ma riconducibili, con tutta probabilità, alle temperature roventi, è stata avvolta dallenella parte anteriore. Immediato lo stop alla corsa, l’stava procedendo lungo una provinciale in contrada leccata, nel territorio di San Marco dei Cavoti, e l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere lee mettere in sicurezza la zona. Nessun problema per le due donne. L'articolo ...

