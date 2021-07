Assassin’s Creed Infinity sarà comunque single player e narrativo | per Jason Schreier – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 9 luglio 2021) Secondoun’esperienzae narrativa, solo che farà parte di un universo più ampio.. Dopo aver scoperchiato il caso di Pandora,torna a parlare di, l’evoluzione live service della celebre serie di Ubisoft. Il collega di Bloomberg non solo ha confermato che il gioco è distante molti anni, ma ha voluto sottolineare come la definizione “live service” non ...