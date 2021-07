(Di venerdì 9 luglio 2021), Rtl 102.5in testa ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi. I dati Ter-Tavolo editorisuglifonici del primo semestre di quest’anno riservano molte sorprese e spunti di riflessione. Intanto non è possibile fare un confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, in piena pandemia e senza i dati, ma con quello del 2019. Così ci troviamo di fronte a emittenti nazionali che perdononel giorno medio, tranne alcuni casi di rilievo che vedremo, anche se c’è da considerare che quelli appena rilasciati sono numeri sintesi di due trimestri molto diversi ...

Advertising

tvzoomitalia : Ascolti radio: Rtl 102.5 sempre prima, RDS torna seconda, poi Deejay #radio @rtl1025 @RDS_official @radiodeejay - claudio_astorri : La migliore performance negli ascolti tra le Radio nazionali è di @RaiRadio2. Nei 7 giorni: +4,15%. Nel giorno medi… - visitorcity : RT @antonellodose: Ascolti radio 1° semestre 2021. Nel calo generale (-4,5%) brilla @RaiRadio2 (+11,9%) Evvai! - Se23rex : @desibros70 Ma sai, sono una donna e quando sto in cucina la TV mi fa compagnia, se la radio facesse programmi inte… - Nelatga : RT @antonellodose: Ascolti radio 1° semestre 2021. Nel calo generale (-4,5%) brilla @RaiRadio2 (+11,9%) Evvai! -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti radio

La Stampa

- - > Leggi Anche Radiomediaset si conferma primo grupponazionale negli'In un contesto complicato come quello che abbiamo affrontato credo che l'unica cosa rilevante sia la tenuta ...Crescono glie le share di1 ,2 e3 , dato che assume ancor più rilevanza in una platea in continua contrazione. Il dato più significativo è quello di2 che ottiene la miglior ...Portico di Caserta. Una serata di grandi emozioni e ricca di contenuti di spessore quella che si è vissuta ieri sera a piazza Berlinguer nella cittadina di Portico di Caserta. Alla presenza del ...L’unica sfida finita ai rigori. 0-0 nei centoventi minuti. E le cose si mettono male: Balotelli segna il primo rigore azzurro ma Montolivo calcia fuori. Inglesi davanti. Ci pensa Pirlo a invertire la ...