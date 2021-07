Wimbledon 2021, Barty è la prima finalista: Kerber si arrende in due set (Di giovedì 8 luglio 2021) La numero uno del tennis mondiale Ashleigh Barty si sbarazza in due set 6-3 7-6(3) di Angelique Kerber nel match valevole per la prima semifinale del torneo femminile di Wimbledon 2021 e vola in finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La tedesca si rende protagonista di un avvio di partita molto aggressivo ritagliandosi subito due palle break, che l’australiana riesce ad annullare con grande freddezza, per poi strappare il servizio all’avversaria nel game successivo. Kerber tenta di reagire ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) La numero uno del tennis mondiale Ashleighsi sbarazza in due set 6-3 7-6(3) di Angeliquenel match valevole per lasemifinale del torneo femminile die vola in finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La tedesca si rende protagonista di un avvio di partita molto aggressivo ritagliandosi subito due palle break, che l’australiana riesce ad annullare con grande freddezza, per poi strappare il servizio all’avversaria nel game successivo.tenta di reagire ...

