Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Temptation Island? Parteciperei in entrambi i ruoli” (Di giovedì 8 luglio 2021) Armando Incarnato si confessa dopo Uomini e Donne Anche la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne il cavaliere napoletano Armando Incarnato l’ha chiusa senza una frequentazione fissa. L’imprenditore recentemente è tornato a tuonare contro tutte coloro che lo hanno conosciuto al Trono over, in più ha svelato se parteciperebbe mai a Temptation Island. Il parrucchiere L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 8 luglio 2021)si confessa dopoAnche la stagione 2020/2021 diil cavaliere napoletanol’ha chiusa senza una frequentazione fissa. L’imprenditore recentemente è tornato a tuonare contro tutte coloro che lo hanno conosciuto al Trono over, in più ha svelato se parteciperebbe mai a. Il parrucchiere L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - ggeikei : dovete smetterla di dare sempre e solo la colpa alle donne per quello che fanno con il proprio corpo. se una viene… - alexalilac : @stanzaselvaggia ma quelli che 'se l'è cercata' tutto apposto? quanti uomini per festeggiare si tolgono la magliett… -