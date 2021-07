Un’altra bufera sul rigore di Inghilterra-Danimarca | “Schmeichel disturbato da un laser” | aperto un procedimento

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 luglio 2021) E’ sempre più caos sulla partita di Euro 2021 tra. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari, la gara per la squadra di Southgate è stata più complicata del previsto. La sfida si è aperta con la grandissima punizione di Damsgaard, poi il pareggio con l’autogol di Kjaer. Sono serviti i tempi supplementari per decidere l’avversario dell’Italia, è risultato decisivo il calcio diconcesso su Sterling, il provvedimento è stato troppo severo nei confronti dellae le proteste non sono mancate. IlcontroNel ...