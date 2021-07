Sky, l’annuncio inatteso in diretta TV: “È la mia ultima volta” (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri, durante Inghilterra-Danimarca, su Sky è stato fatto un annuncio clamoroso. Un addio inaspettato. Vediamo di chi si tratta. Logo dell’emittente televisiva Sky (Google Images)Ieri è stata una giornata davvero particolare. A Sky è andata in onda la semifinale di Euro 2020 che ha visto contrapposte Inghilterra e Danimarca. Alla fine della partita ad averne la meglio è stata la Nazionale britannica, che a questo punto l’11 luglio sfiderà l’Italia nella finalissima. La partita è stata veramente emozionante e ricca di colpi di scena. Alla fine l’Inghilterra ha piegato la Danimarca solo ai supplementari grazie ad un rigore molto dubbio concesso dall’arbitro. A segnare ci ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri, durante Inghilterra-Danimarca, su Sky è stato fatto un annuncio clamoroso. Un addio inaspettato. Vediamo di chi si tratta. Logo dell’emittente televisiva Sky (Google Images)Ieri è stata una giornata davvero particolare. A Sky è andata in onda la semifinale di Euro 2020 che ha visto contrapposte Inghilterra e Danimarca. Alla fine della partita ad averne la meglio è stata la Nazionale britannica, che a questo punto l’11 luglio sfiderà l’Italia nella finalissima. La partita è stata veramente emozionante e ricca di colpi di scena. Alla fine l’Inghilterra ha piegato la Danimarca solo ai supplementari grazie ad un rigore molto dubbio concesso dall’arbitro. A segnare ci ...

Advertising

Daniele20052013 : L’annuncio di Adani in diretta, voce rotta dall’emozione: “È la mia ultima partita a Sky” - ImpieriFilippo : RT @BomberYellow46: Si confermano le indiscrezioni rilasciate da @NicoSchira, Lele #Adani lascia @SkySport. L’annuncio è stato fatto diret… - ImpieriFilippo : RT @ReTwitStorm_ita: Lele #Adani #Lascia Sky #Sport. L’#Annuncio in #Diretta ad Euro 2020 - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: E nei minuti finali di #InghilterraDanimarca è arrivato, a sorpresa, l’annuncio di Lele #Adani: “questa è la mia ultima t… - ReTwitStorm_ita : Lele #Adani #Lascia Sky #Sport. L’#Annuncio in #Diretta ad Euro 2020 -