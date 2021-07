Advertising

OfficialUSS1919 : ?? Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispet… - sportli26181512 : Serie B, la Covisoc esclude il Chievo: 'Faremo ricorso': Serie B, la Covisoc esclude il Chievo: 'Faremo ricorso' Ci… - nmagstars : Serie B, la Covisoc esclude il Chie... - Gazzetta_it : Serie B, la Covisoc esclude il Chievo: 'Faremo ricorso' #SerieB - lanuovariviera : La Covisoc boccia l'iscrizione in serie C della Samb. Renzi può fare ricorso entro il 13 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Covisoc

Il Chievo non è stato iscritto al prossimo campionato diB e il club ha annunciato ricorso. Il tutto tra le 23 e le 23.30 di giovedì. Laha comunicato la decisione al club veneto che nel giro di pochi minuti ha fatto sapere, attraverso un ...Come anticipato nei giorni scorsi da Itasportpress.it , il Catania è stato iscritto al campionato diC superando lo scoglio. Questo il comunicato del club etneo: La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato al Calcio Catania e per conoscenza alla Lega Italiana Calcio ...Un fulmine a ciel sereno: secondo le ultime notizie, il club azzurro sarebbe prossimo a veder respinta la propria iscrizione in serie C. C'è tempo fino a martedì per regolarizzare le cose.Dopo la decisione della Covisoc, che ha respinto la richiesta d’iscrizione al prossimo campionato di Serie B del Chievo, non è tardata ad arrivare la replica del club veneto. Su Twitter, i clivensi ...