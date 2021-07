Se cambi il televisore ti diamo 100 euro

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 8 luglio 2021) Al via il bonus rottamazione tv ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi. Sbloccato uno degli importanti tasselli del cammino verso l’abbandono della banda 700 da parte delle tv e l’adozione del digitale terrestre di seconda generazione. Ieri il Mise ha reso noto che il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo per il bonus rottamazione tv, che consentirà a tutte le famiglie con un vecchiodi acquistarne uno nuovo adatto a ricevere il Dvb-t2 Hevc Main 10 con uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto per un massimo di 100. Un incentivo non riservato alle famiglie con un reddito basso come il bonus tv in vigore finora, ma ...