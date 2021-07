Sanità: i Nas sequestrano un centro di igiene mentale in Valle Caudina (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sequestrato a Cervinara dai carabinieri del Nas il centro di igiene mentale della Asl di Avellino. La notizia è stata diffusa dall’Ansa. La chiusura del centro, a cui fanno riferimento anche i comuni di Rotondi, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana, è stata decisa a conclusione di una ispezione effettuata nei locali nel corso della quale sarebbero stati anche trovati farmaci scaduti. Il centro è ospitato nello stesso palazzo in cui si trovano il Commissariato della Polizia di Stato e gli uffici del giudice di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sequestrato a Cervinara dai carabinieri del Nas ildidella Asl di Avellino. La notizia è stata diffusa dall’Ansa. La chiusura del, a cui fanno riferimento anche i comuni di Rotondi, San Martinoe Roccabascerana, è stata decisa a conclusione di una ispezione effettuata nei locali nel corso della quale sarebbero stati anche trovati farmaci scaduti. Ilè ospitato nello stesso palazzo in cui si trovano il Commissariato della Polizia di Stato e gli uffici del giudice di ...

