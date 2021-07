Salvini: 'Renzi nel centro - destra? Penso di no ma su alcune battaglie...' (Di giovedì 8 luglio 2021) Che gioco fanno i due Matteo? Litigano per finta oppure stanno dando il via a manovre attraverso le quali legittimarsi a vicenda? Nessuno lo ha capito. "Penso di no, non Penso interessi a lui e non ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Che gioco fanno i due Matteo? Litigano per finta oppure stanno dando il via a manovre attraverso le quali legittimarsi a vicenda? Nessuno lo ha capito. "di no, noninteressi a lui e non ...

Advertising

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’u… - vladiluxuria : Se Salvini ha come faro l’Ungheria di Orban e Renzi l’Arabia Saudita dubito che possano essere buoni esempi per ciò… - AzzolinaLucia : Niente di nuovo, purtroppo: Salvini che dice bugie (la teoria gender a scuola: non è vero!) e Renzi che fa un favor… - nino_giovanni : RT @Lanf040264: #Laforgia attacca #Renzi: 'Considera la povertà come una colpa, parla come #Salvini e #Meloni'. 'Il problema di questo Pae… - infoitinterno : Reddito di cittadinanza, dopo Renzi anche Salvini contro la misura: “Crea solo problemi, non lavoro” -