Raffaella Carrà | serie TV in arrivo sulla sua vita?

In un prossimo futuro la RAI potrebbe raccontare la vita di Raffaella Carrà in una serie TV, un prodotto facilmente esportabile all'estero. La vita di Raffaella Carrà potrebbe diventare una serie TV: l'artista era amatissima sia in Italia che all'estero e il prodotto sarebbe facilmente esportabile, soprattutto in Spagna e nei paesi dell'America Latina. Un unico ostacolo, chi potrebbe interpretare la regina della TV? Domani, venerdì 9 luglio, si terranno i funerali di Raffaella Carrà, l'artista scomparsa questa settimana ...

