PALINSESTI MEDIASET AUTUNNO 2021 | LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 | ITALIA 1 E RETE 4

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 8 luglio 2021) Publha reso noti i listini relativi all’delle reti, dal 5 settembre al 27 novembre. Il daytime di5 prenderà il via lunedì 6 settembre. La nuova domenica di5 debutterà il 12 settembre, Uomini e Donne partirà il 13 settembre mentre Striscia la Notizia il 27 settembre. Ecco i dettagli del prime time autunnale di5,1 e4.5 Domenica: Scherzi a Parte / All Together Now Lunedì: GF Vip Martedì: Film / Champions (14 e 28 settembre, 19 ottobre, 2 e 23 ...