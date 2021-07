Nintendo Switch: modello con il doppio della RAM in arrivo solo per gli sviluppatori – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo quanto indicato da Digital Foundry, un nuovo modello di Nintendo Switch con il doppio della RAM è in arrivo per gli sviluppatori.. Nintendo ha da pochi giorni annunciato l’arrivo entro fine anno di un nuovo modello della sua console ibrida. Parliamo di Nintendo Switch OLED, una versione migliorata del modello base, con uno schermo di qualità superiore e altre piccole funzioni extra. Non vi sono però novità di alcun tipo in termini ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021) Secondo quanto indicato da Digital Foundry, un nuovodicon ilRAM è inper gli..ha da pochi giorni annunciato l’entro fine anno di un nuovosuaibrida. Parliamo diOLED, una versione migliorata delbase, con uno schermo di qualità superiore e altre piccole funzioni extra. Non vi sono però novità di alcun tipo in termini ...

