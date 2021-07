Mattarella sarà a Wembley. Quando i presidenti "portano bene" (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assisterà alla finale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Italia. I precedenti famosi e fortunati Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergioassisterà alla finale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Italia. I precedenti famosi e fortunati

Advertising

rtl1025 : ???? Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella sarà a Wembley per la finale di #Euro2020 #ItaliaInghilterra ?? - repubblica : ?? Finale degli Europei, il Quirinale conferma l'anticipazione di Repubblica: Mattarella sara' a Wembley - sole24ore : #Mattarella domenica #11luglio sarà a #Wembley per assistere a #ItaliaInghilterra, finale di Euro2020 - Handwriting01 : RT @rtl1025: ???? Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella sarà a Wembley per la finale di #Euro2020 #ItaliaInghilterra ?? - UgoBaroni : RT @CorSport: #ItaliaInghilterra, #Mattarella sarà a #Wembley per la finale ?? -