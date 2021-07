Marvel, stop ai contratti per più film: gli attori devono voler far parte dell’MCU – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 8 luglio 2021) Marvel ha detto basta ai contratti multi-milionari per più film: gli attori devono voler far parte dell’MCU anziché essere vincolati alle produzioni.. Marvel ha posto la parola fine sui contratti multi-milionari per più film: secondo quanto dichiarato da Kevin Feige, gli attori devono voler far parte dell’MCU e non essere vincolati a comparire in varie produzioni cinematografiche o televisive, se ciò non corrisponde ai ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 luglio 2021)ha detto basta aimulti-milionari per più: glifaranziché essere vincolati alle produzioni..ha posto la parola fine suimulti-milionari per più: secondo quanto dichiarato da Kevin Feige, glifare non essere vincolati a comparire in varie produzioni cinematografiche o televisive, se ciò non corrisponde ai ...

Advertising

hachisstar : comunque la mia regola per questo account è che riseguonsolo gente che parla di manga e anime, no marvel, no politi… - _Lodetti_ : @mistatesulca I Marvel per mio nipote di 6 anni e stop -