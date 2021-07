La variante Delta si diffonde nel mondo: i Paesi dove è stata trovata (Di giovedì 8 luglio 2021) La variante Delta si diffonde nel mondo: in quali e quanti Paesi dove è stata trovata. Continua la diffusione della variante Delta del Coronavirus nel mondo e con essa una nuova risalita dei contagi, anche in Europa. A dare l’allarme è ancora una volta l’Organizzazione Mondiale della Sanità che segnala una rapida espansione del virus L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 luglio 2021) Lasinel: in quali e quanti. Continua la diffusione delladel Coronavirus nele con essa una nuova risalita dei contagi, anche in Europa. A dare l’allarme è ancora una volta l’Organizzazione Mondiale della Sanità che segnala una rapida espansione del virus L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Delta spaventa la Gran Bretagna, picco di 28mila nuovi casi | Festa in un locale a Codogno: scoppia focola… - ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - marcodelucact60 : RT @ladyonorato: Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppure con… - MinaA8I96793095 : RT @ladyonorato: Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppure con… -