Inghilterra-Italia | Sergio Mattarella presente alla finale di Wembley

Secondo quanto appreso da fondi del Quirinale, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Inghilterra-Italia, la finale di calcio degli europei a Wembley. La decisione è stata presa stamattina, con la staffetta ancora aperta tra lui e il Presidente del Consiglio Mario Draghi. In seguito alla verifica di alcune questioni sanitarie, tuttavia, la scelta è ricaduta su Mattarella.

