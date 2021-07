Imen Jane accusata di aver comprato followers su Instagram | lei non ci sta e risponde

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nei giorni scorsi il mondo dei social si è focalizzato sulla polemica che ha visto coinvoltae la sua amica Francesca Mapelli. Oggi l’influencer è ancora al centro del dibattito per un’altra presunta mossa che, secondo il web, potrebbe danneggiarla ancora di più. Quale? Stando a quanto leggiamo su Twitter, gli utenti starebbero accusandodiin queste ore circa 1000. Una mossa, a detta degli utenti, utile a far risalire il numero dei seguaci dopo la perdita di oltre 50.0000avvenuta nei giorni ...

RBA193 : RT @curlyhoseok: A quel genio di Imen Jane e alla sua amichetta tre volte più scema, guardatevi sto video che magari capite n'attimo quanto… - Styles94C : RT @anikeatable: Imen Jane fortunata, le accreditano sempre followers bot che rovinano il suo engagement - ind_elebile : RT @anikeatable: Imen Jane fortunata, le accreditano sempre followers bot che rovinano il suo engagement - ind_elebile : RT @domenicodec1: Imen Jane passa da 292k a 293K followers in meno di un minuti. Basta aprire i followers per capire che sicuramente qualch… - LucaErma : RT @GianniCuperIoPD: I rigoristi dell’Inghilterra hanno perso più follower di Imen Jane. -

... tant'è che quasi tutti i giornali si sono occupati anche di un fatto assai marginale, la maleducazione dell'influencer, che, con l'aiuto di una collega, ha svillaneggiato una commessa a ...Il secondo caso riguarda. Eccellente autodidatta un poco fuoricorso che millantava titolo di studio (com'è sempre successo in certi paesi: da noi al meridione era un classico degli anni '70 ...