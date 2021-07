Il retroscena | Luis Alberto | il ritardo e la posizione della Lazio

(Di giovedì 8 luglio 2021)si presenterà inal raduno. Ma da qui a proporre traiettorie di mercato, addirittura con club che avrebbero già bussato, ce ne corre. Si parla di Juve, ma la Juve è concentrata sulla trattativa per Locatelli, sapendo di avere una corsia preferenziale rispetto alla concorrenza. Sarà laa chiarire, magari domani nel giornopresentazione di Maurizio Sarri, per il club lo spagnolo è incedibile e non soltanto per il lungo contratto che lo lega. Di sicuro il club ha un po’ di preoccupazione, inevitabile. Può darsi che il suo mal di ...

Advertising

fcin1908it : Retroscena Inter: Cordoba aveva consigliato un talento, ora brilla in Sudamerica - STnews365 : Retroscena Morata: rigore calciato da infortunato Il ct della Spagna Luis Enrique nuovi elogi all'attaccante della… - junews24com : Morata, rigore calciato da infortunato! Il retroscena - - Motorsport_IT : Luis Moya, si racconta a -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Luis

alfredopedulla.com

Alvaro Morata ha commesso l'errore decisivo dal dischetto in Italia - Spagna, ma l'attaccante l'avrebbe calciato da infortunato Come rivelato daEnrique in conferenza stampa dopo Italia - Spagna, Alvaro Morata ha calciato il suo rigore (parato da Donnarumma) con un problema fisico. "Morata ha un problema all'adduttore. Ha dimostrato la ...Il ctEnrique ha rivelato che contro gli Azzurri Morata ha calciato il rigore da infortunato, ma questonon è bastato per mettere a tacere i soliti haters . La moglie di Morata, Alice ...Clamoroso retroscena in casa Juve sulla permanenza di Giorgio Chiellini ... Grande battaglia in campo e sportività tra i protagonisti con Luis Enrique autentico gigante dello sport. Su Twitter impazza ...Grande battaglia in campo e sportività tra i protagonisti con Luis Enrique autentico gigante dello sport ... (Cagliari News 24) La notizia riportata su altri giornali Clamoroso retroscena in casa Juve ...