I quattro vaccini proteggono da tutte le varianti Covid - Ecco le Faq dell' ISS

Varianti, Istituto superiore della Sanità: "Ciclo completo dei quattro vaccini protettivo"

Il Fatto Quotidiano

Lo ha spiegato l'Istituto superiore di Sanità () in un aggiornamento delle Faq sul proprio sito: 'I primi studi affermano che il ciclo completo deigià approvati rimane protettivo nei ...proteggono dalle varianti, dopo il ciclo completo. E' quanto scrive l'Istituto Superiore di Sanità , in un aggiornamento delle Faq sul proprio sito. "I primi studi affermano che il ...I quattro vaccini approvati (dopo due dosi) proteggono da tutte le varianti. Compresa da Delta, che è quella che più delle altre sta spaventando l'Europa con i contagi in risalita specialmente in Gran ...I primi studi affermano che il ciclo completo dei 4 vaccini già approvati rimane protettivo nei confronti di tutte le Voc - cioè le varianti che sono ...