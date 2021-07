Gli cade la porta addosso mentre sta giocando a calcetto con gli amici: 12enne perde la vita (Di giovedì 8 luglio 2021) Un ragazzino di dodici anni è morto per un incidente mentre giocava con alcuni amici in un campo di calcetto nella zona di via Aldo Moro, nell'area del parco urbano Croce Sofia. Secondo una prima ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Un ragazzino di dodici anni è morto per un incidentegiocava con alcuniin un campo dinella zona di via Aldo Moro, nell'area del parco urbano Croce Sofia. Secondo una prima ...

