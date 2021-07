Follia su un bus Atac | armato di coltello minaccia una signora | arrestato 49enne

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, ieri mattina un uomo di 49 anni è statoda una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale per aver tentato di rapinarediunaa bordo di un bus in transito su viale Palmiro Togliatti, altezza via Casilina. Leggi anche: Paura a Roma: prima tenta di rubare un motorino poi distrae gli agenti con un cacciavite L’intervento delle forze dell’ordine Sono stati gli agenti del V Gruppo “Casilino” che, durante lo svolgimento dei consueti servizi di viabilità nella zona hanno ricevuto l’allarme lanciato da alcuni passeggeri a bordo del mezzo, linea 451, e immediatamente sono saliti a ...

Tanto incontenibile da concedere qualche(per esempio gente in piedi sui tetti die auto a sventolare il tricolore ). Una vittoria che fa riscoprire il piacere dello stare insieme, ...Pomeriggio dia bordo della linea Salento in: alla fermata di Palmariggi , in provincia di Lecce, un autista in servizio è stato vittima di un'aggressione.PIERO CHIMENTI - Follia alla fermata bus di Palmariggi, in provincia di Lecce, dove un uomo di 42 anni, sotto gli effetti di alcol e droga, si è scagliato contro il conducente del bus di FSE che lo av ...L’autista di un bus delle Sud Est è stato aggredito da un uomo alla fermata di Palmariggi, lungo la tratta Maglie-Lecce. Dalle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine è emerso che l’aggressor ...