Flavio Briatore | che sorpresa | apre il suo nuovo locale | ma scoppiano le polemiche

(Di giovedì 8 luglio 2021)sta per inaugurare il suo, ma dopo il caos dell’anno scorso l’opinione pubblica non fa altro che polemizzareè un imprenditore famoso non solo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

leone52641 : RT @dailynews_24: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ritorno di fiamma? Le parole della soubrette che fanno pensare - dailynews_24 : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ritorno di fiamma? Le parole della soubrette che fanno pensare… - infoitcultura : Flavio Briatore: approda a Porto Cervo con la sua “Crazy Pizza” nonostante tutte le critiche - infoitcultura : Flavio Briatore e la dieta a base di cibi proibiti: ecco quanto ha perso - infoitcultura : Flavio Briatore, si inaugura 'Crazy pizza' a Porto Cervo -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci spiazza tutti parlando del suo ex. La sua dichiarazione è sorprendente Elisabetta Gregoraci in questi mesi sta vivendo dei momenti magici. Dopo la sua partecipazione al "Grande Fratello Vip" tutti la vogliono e la ...Leggi anche - > Elisabetta Gregoraci su: le parole che non ti aspettiFlavio Briatore non ha dubbi sul futuro di suo figlio Nathan Falco: “Non andrà all’università, sarò io a formarlo”. Prima di allora, l’imprenditore 68enne spiega ...La società non può essere considerata come mero schermo solo perché il trust e l'azienda sono rispettivamente irregolare ...