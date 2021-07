Fai attenzione alla nuova truffa telematica a questa banca e capisci come difenderti (Di giovedì 8 luglio 2021) In questi giorni stanno arrivando numerosissime segnalazioni: ecco la nostra guida per non abboccare. attenzione alle frodi online: nel mirino il conto in banca (by Adobestock)Moltissime persone negli ultimi giorni si sono viste recapitare sul proprio numero di cellulare un sms ingannevole che, con la scusa di un supposto blocco del conto in banca, richiedeva all’utente i propri dati personali e la chiave di accesso al conto stesso. Naturalmente invece che risistemare la situazione con il millantato “intervento risolutivo” i malintenzionati stanno mirando ad ottenere le password per rubare il denaro dei poveri creduloni. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) In questi giorni stanno arrivando numerosissime segnalazioni: ecco la nostra guida per non abboccare.alle frodi online: nel mirino il conto in(by Adobestock)Moltissime persone negli ultimi giorni si sono viste recapitare sul proprio numero di cellulare un sms ingannevole che, con la scusa di un supposto blocco del conto in, richiedeva all’utente i propri dati personali e la chiave di accesso al conto stesso. Naturalmente invece che risistemare la situazione con il millantato “intervento risolutivo” i malintenzionati stanno mirando ad ottenere le password per rubare il denaro dei poveri creduloni. ...

