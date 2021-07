Enrico Chiesa è il padre di Federico Chiesa che ha trasmesso ai figli la passione per il calcio (Di giovedì 8 luglio 2021) Enrico Chiesa è il padre di Federico Chiesa, attaccante della Juventus che sta facendo furore nella Nazionale agli Europei 2020. La passione per il calcio è di famiglia e nasce dai successi del padre Enrico Chiesa, oggi allenatore, ma un tempo tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione. Con 599 presente e 216 gol con le maglie di Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio e Siena, ha conquistato due Coppa Italia e una Coppa UEFA. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021)è ildi, attaccante della Juventus che sta facendo furore nella Nazionale agli Europei 2020. Laper ilè di famiglia e nasce dai successi del, oggi allenatore, ma un tempo tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione. Con 599 presente e 216 gol con le maglie di Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio e Siena, ha conquistato due Coppa Italia e una Coppa UEFA. ...

