Enea, una rete di termometri sottomarini per misurare la “febbre” del Mediterraneo (Di giovedì 8 luglio 2021) Una rete di sensori-termometro sottomarini in grado di misurare ogni 15 minuti le temperature del mar Tirreno per comprendere l’impatto del surriscaldamento globale sugli ecosistemi sommersi. E’ l’obiettivo del progetto MedFever presentato oggi, in occasione della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo, al quale partecipano Enea (partner scientifico), l’associazione MedSharks, l’azienda Lush e un gruppo di subacquei volontari provenienti da centri immersione di Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per misurare la ‘febbre’ del nostro mare, i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) Unadi sensori-termometroin grado diogni 15 minuti le temperature del mar Tirreno per comprendere l’impatto del surriscaldamento globale sugli ecosistemi sommersi. E’ l’obiettivo del progetto MedFever presentato oggi, in occasione della Giornata internazionale del Mar, al quale partecipano(partner scientifico), l’associazione MedSharks, l’azienda Lush e un gruppo di subacquei volontari provenienti da centri immersione di Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Perla ‘’ del nostro mare, i ...

Advertising

FicheraMar : RT @horusarcadia: @IaconiBiagio è tutto finito Troia è caduta adesso ci sarà una lunghissima traversata per Enea e i fuggiaschi - ENEAOfficial : RT @zazoomblog: Giornata del Mediterraneo ENEA: una rete di termometri per misurare la ‘febbre’ del mare - #Giornata #Mediterraneo #ENEA: h… - ENEAOfficial : Giornata del Mediterraneo, ENEA: una rete di termometri per misurare la ‘febbre’ del mare - ENEAOfficial : RT @ExpoClima: Per la @Regione_Sicilia una piattaforma digitale per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica realizzata in col… - ENEAOfficial : Ambiente: Giornata del Mediterraneo, una rete di termometri per misurare la ‘febbre’ del mare… -

Ultime Notizie dalla rete : Enea una Mediterraneo, rete di termometri per misurare la 'febbre' del mare ...e biologi marini una prospettiva del tutto inedita su quanto accade sotto la superficie del mare. Secondo uno studio elaborato da un team internazionale di scienziati tra cui ricercatori ENEA, il ...

5ª edizione del Trofeo Giosano: Ribolini porta a casa la vittoria Ciliegina sulla torta una finale con l'atteso torneo di 2ª categoria che al termine ha premiato l'italo - rossocrociato Enea Ribolini tesserato per il Selva Alta Vigevano cat.2.5, che ha superato il ...

Giornata del Mediterraneo, ENEA: una rete di termometri per misurare la 'febbre' del mare Teleborsa La pandemia non ferma lo sviluppo del biotech in Italia Oltre il 60% delle imprese è al nord, al sud spicca la Campania per numero di imprese e investimenti inricerca e sviluppo. Più di 700 imprese, 13 mila addetti, oltre 11 miliardi di fatturato ...

MedFever, una rete di termometri per misurare la ‘febbre’ del mare Un progetto al quale partecipano Enea, MedSharks, Lush e un gruppo di subacquei volontari Una rete di sensori-termometro sottomarini in grado di misurare ogni 15 minuti le temperature del mar Tirreno ...

...e biologi mariniprospettiva del tutto inedita su quanto accade sotto la superficie del mare. Secondo uno studio elaborato da un team internazionale di scienziati tra cui ricercatori, il ...Ciliegina sulla tortafinale con l'atteso torneo di 2ª categoria che al termine ha premiato l'italo - rossocrociatoRibolini tesserato per il Selva Alta Vigevano cat.2.5, che ha superato il ...Oltre il 60% delle imprese è al nord, al sud spicca la Campania per numero di imprese e investimenti inricerca e sviluppo. Più di 700 imprese, 13 mila addetti, oltre 11 miliardi di fatturato ...Un progetto al quale partecipano Enea, MedSharks, Lush e un gruppo di subacquei volontari Una rete di sensori-termometro sottomarini in grado di misurare ogni 15 minuti le temperature del mar Tirreno ...