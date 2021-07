Emergenza Covid, Monitoraggio GIMBE: contagi in risalita, ma ospedali ok. (Di giovedì 8 luglio 2021) Vero problema, i non vaccinati Casi in aumento del 5% anche se calano ricoveri e decessi. Superati i 4 milioni di morti nel mondo, Giappone impone stato d’Emergenza a Tokyo Covid, niente test o quarantena per bimbi in viaggio Covid: Oms, casi mondiali in aumento per la seconda settimana Covid-19: Tokyo verso proroga dell’Emergenza fino al 22 agosto e altri limiti ai Giochi 08 luglio 2021. Risalgono i contagi, ma ancora nessun impatto sugli ospedali, fra mancate forniture ed esitazione vaccinale, in tre settimane sono dimezzate le prime somministrazioni e sulla variante ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Vero problema, i non vaccinati Casi in aumento del 5% anche se calano ricoveri e decessi. Superati i 4 milioni di morti nel mondo, Giappone impone stato d’a Tokyo, niente test o quarantena per bimbi in viaggio: Oms, casi mondiali in aumento per la seconda settimana-19: Tokyo verso proroga dell’fino al 22 agosto e altri limiti ai Giochi 08 luglio 2021. Risalgono i, ma ancora nessun impatto sugli, fra mancate forniture ed esitazione vaccinale, in tre settimane sono dimezzate le prime somministrazioni e sulla variante ...

Advertising

Mov5Stelle : Più di settemila cantieri finanziati nel 2020 dal piano #RigeneraItalia. Nonostante l’emergenza Covid e lo stop for… - IlContiAndrea : Le #Olimpiadi di #Tokyo si terranno senza spettatori per l’emergenza #Covid (da France24) Nnnamo bene. - tvdellosport : ? A causa dell’emergenza Covid, non ci saranno spettatori ai Giochi Olimpici di #Tokyo2020. La decisione è stata p… - arwen0506 : RT @GiancarloDeRisi: Covid. Il virus non s'arrende, anzi. Nuova emergenza in Giappone. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 senza tifosi e Giochi chi… - ufogufo : RT @Mov5Stelle: Più di settemila cantieri finanziati nel 2020 dal piano #RigeneraItalia. Nonostante l’emergenza Covid e lo stop forzato di… -