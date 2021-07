Diritti TV, Antitrust apre istruttoria sull’accordo Tim-Dazn (Di giovedì 8 luglio 2021) Rischia di diventare più rovente del calciomercato estivo, e forse solo le ansie per la finale dell’Europeo di domenica in cui giocheranno gli Azzurri possono oscurare la notizia di giornata: l’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) ha deciso di aprire un’istruttoria sull’accordo tra Tim e Dazn. Ricordiamo che la piattaforma streaming si è aggiudicata, un po’ a sorpresa, per il triennio 2021-24 i Diritti di trasmissione della Serie A. Dopo lunga querelle per la prossima stagione Dazn avrà 7 partite alla settimana in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Il costo dell’operazione è ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) Rischia di diventare più rovente del calciomercato estivo, e forse solo le ansie per la finale dell’Europeo di domenica in cui giocheranno gli Azzurri possono oscurare la notizia di giornata: l’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (AGCM) ha deciso di aprire un’tra Tim e. Ricordiamo che la piattaforma streaming si è aggiudicata, un po’ a sorpresa, per il triennio 2021-24 idi trasmissione della Serie A. Dopo lunga querelle per la prossima stagioneavrà 7 partite alla settimana in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Il costo dell’operazione è ...

