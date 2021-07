Covid: Moratti, 'con camper in piccoli paesi per over 60 non vaccinati' (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "Per raggiungere tutti gli over 60 non ancora vaccinati abbiamo impostato una nuova strategia: recarci con camper mobili nei piccoli paesi in modo tale da poter avvicinarci alle case delle persone per somministrare una 'monodose' J&J ". Lo dice la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in merito alla nuova strategia per vaccinare tutti gli over 60 e sottolineando come, proprio la Lombardia sia la regione più virtuosa del Paese con più dell'85% dei cittadini già vaccinati almeno con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Milano, 8 lug. (Adnkronos) - "Per raggiungere tutti gli60 non ancoraabbiamo impostato una nuova strategia: recarci conmobili neiin modo tale da poter avvicinarci alle case delle persone per somministrare una 'monodose' J&J ". Lo dice la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia, in merito alla nuova strategia per vaccinare tutti gli60 e sottolineando come, proprio la Lombardia sia la regione più virtuosa del Paese con più dell'85% dei cittadini giàalmeno con ...

