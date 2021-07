Covid | la Francia sconsiglia i viaggi in Spagna e Portogallo

Advertising

La Francia: «Evitate vacanze in Spagna e Portogallo, situazione preoccupante»

... evitiamo il Portogallo, la Spagna, tra le vostre destinazioni (...) Meglio restare ino ... Leggi anche, come un'estate fa: l'unica differenza la fanno i vaccini... che dovrebbe assicurare l'interim in caso di vuoto di potere, è morto di- 19. Ma è anche un ... Haiti non è stata aiutata né dalle potenze straniere " nel diciannovesimo secolo lale ha ...La Francia sconsiglia ai propri cittadini di programmare vacanze in Spagna e Portogallo come misura preventiva per tutelarsi dal contagio dal coronavirus, in particolare dalla variante Delta. La ...I francesi evitino le vacanze in Spagna e Portogallo come misura preventiva per tutelarsi dal contagio dal coronavirus, in particolare dalla ... Meglio andare in Francia o in un altro Paese, ma ...