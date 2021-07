Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Venerdì 9 Luglio 2021 (Di venerdì 9 luglio 2021) Ariete forse ci sarà meno romanticismo rispetto ai giorni precedenti ma comunque ci sarà ben poco da lamentarsi. Gemelli la situazione professionale sarà alquanto tranquilla per oggi, potrete comunque fare un passo in più. Pesci la Luna potrebbe regalarvi un bel colpo di scena. Ecco tutte le previsioni per l’Oroscopo per il Giorno Venerdì 9 Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021) Ariete forse ci sarà meno romanticismo rispetto ai giorni precedenti ma comunque ci sarà ben poco da lamentarsi. Gemelli la situazione professionale sarà alquanto tranquilla per oggi, potrete comunque fare un passo in più. Pesci la Luna potrebbe regalarvi un bel colpo di scena. Ecco tutte le previsioni per l’per il Giorno

Advertising

NaliOfficial : Mi dicono che #MovimentoLento è la colonna sonora migliore per stemperare l’ansia pre partita ?? Quindi se non lo st… - disinformatico : 'Ah no, io non mi fido dei vaccini, chissà cosa c'è dentro!' dicono quelli che preferiscono comperare un 'vaccino'… - sole24ore : #Contagi tra i #vaccinati, cosa dicono i primi studi: crollano ricoveri e vittime: - andreeee99 : Poverino, ci sono i giornalisti che gli dicono dove si deve mettere e cosa deve fare per le foto e si sente così a disagio ?? #premiostrega - maurogab1 : RT @MarcelloLyotard: @DoniFaltoni Perché questa cosa del prossimo nasconde il pensiero 'Io sto facendo una cazzata grossa come una casa per… -