"Ci sta provando con l'ex calciatore". Pd senza candidato in Calabria? Letta alla canna del gas: ecco chi chiama (Di giovedì 8 luglio 2021) In Calabria viene data per certa la vittoria di Roberto Occhiuto, candidato di Forza Italia. D'altronde gli avversari non riescono nemmeno a trovarlo, un candidato. Il Fatto Quotidiano parla di “tragicommedia” dalla posta in palio minima, ovvero un posto in Consiglio all'opposizione. Sono ancora in corso dei tentativi per convincere Nicola Irto, spinto per due volte al ritiro a causa del no arrivato dal Movimento 5 Stelle. Anche la ricerca di una candidata donna è fallita: Maria Ventura si è ritirata dopo le voci su un'interdittiva antimafia che avrebbe colpito un'azienda del gruppo industriale riconducibile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Inviene data per certa la vittoria di Roberto Occhiuto,di Forza Italia. D'altronde gli avversari non riescono nemmeno a trovarlo, un. Il Fatto Quotidiano parla di “tragicommedia” dposta in palio minima, ovvero un posto in Consiglio all'opposizione. Sono ancora in corso dei tentativi per convincere Nicola Irto, spinto per due volte al ritiro a causa del no arrivato dal Movimento 5 Stelle. Anche la ricerca di una candidata donna è fallita: Maria Ventura si è ritirata dopo le voci su un'interdittiva antimafia che avrebbe colpito un'azienda del gruppo industriale riconducibile ...

